Un teatro di Gallarate potrebbe ospitare il Remigration Summit, Salvini: "Non possiamo vietarlo, non siamo in Urss" Spunta una nuova ipotesi tra le possibili location del Remigration Summit: il teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate, in provincia di Varese. La struttura è pubblica ma controllata da un gestore privato. Al momento non ci sono conferme sulla sede, ma ci sono alte probabilità che la conferenza si svolga comunque all'interno del Comune.

(foto da LaPresse)

Spunta una nuova ipotesi per la location del Remigration Summit, il raduno dell'ultra destra europea che dovrebbe tenersi a Milano domani, sabato 17 maggio. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il punto di ritrovo potrebbe essere il Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate, in provincia di Varese, un posto di proprietà pubblica ma gestito da privati. Di sicuro, però, c'è ancora poco: chi ha comprato i biglietti non avrebbe ancora ricevuto indicazioni sul luogo del ritrovo, anche se ci sono alte probabilità che sia comunque a Gallarate. Per questo motivo il Pd locale ha organizzato un flash mob di protesta per domani mattina in Piazza Libertà.

Andrea Cassani, sindaco di Gallarate e segretario provinciale della Lega, non ha però confermato nulla: “Al momento non sappiamo ancora dove si svolgerà l’evento – ha detto a LaPresse – Da quello che so, gli organizzatori lo comunicheranno domani mattina, di concerto con Prefetto e Questore. Sono diversi le ipotesi sul tavolo, non è una cosa che riguarda solo la nostra provincia”.

Sembra, tuttavia, che sia proprio la zona di Varese quella su cui gli organizzatori del raduno hanno messo gli occhi. In un primo momento, infatti, avevano annunciato che la conferenza si sarebbe tenuta al Dolce Milan Hotel, un albergo a Somma Lombardo che tuttavia, a poche ore dall'annuncio, ha preferito cancellare la prenotazione della sala. "La prima location ha annullato il nostro appuntamento e gli hotel hanno cancellato in massa le prenotazioni dei nostri ospiti", ha raccontato sui social Andrea Ballarati, portavoce italiano del Remigration Summit.

Ora però il raduno sembrerebbe aver trovato una sede, ma nulla risulta confermato: “Se sarà a Gallarate vedremo – ha continuato il sindaco Cassani – Il Prefetto nei giorni scorsi è stato abbastanza perentorio nel dire che in questo Stato non si possono impedire manifestazioni pacifiche di privati che si vogliono riunire. L’evento è attenzionato dalle forze dell’ordine e se ci sono persone pericolose che non possono stare in Italia provvederanno, come è successo ieri. Io non posso impedire che ci siano manifestazioni di destra o di sinistra. Questo non significa condividere le idee del Remigration, né essere contrario”.

La posizione del primo cittadino non si discosta molto da quella espressa dal leader del suo partito, Matteo Salvini, che oggi, a margine di un evento a Rozzano, nel milanese, ha detto: "Non capisco perché si dovrebbe vietare a priori il libero pensiero di qualcuno, non siamo mica in Unione Sovietica"