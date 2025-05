video suggerito

Alessandro Gassmann: "Togliete il nome di mio padre dal teatro del Remigration Summit a Gallarate" L'intervento di Alessandro Gassmann dopo il Remigration Summit del 17 maggio, il raduno delle destre europee all'interno del Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate: "Mio padre ebbe parenti deportati e uccisi dai nazifascisti"

"Caro sindaco, le chiedo di togliere il nome di mio padre al teatro dove è avvenuta la riunione internazionale dei partiti di estrema destra europei". È la richiesta di Alessandro Gassmann, attore figlio di Vittorio, al primo cittadino leghista di Gallarate (Varese) Andrea Cassani, che nella giornata di sabato 17 maggio ha ospitato all'interno del Teatro Condominio Vittorio Gassman il Remigration Summit promosso in Italia dall'estremista austriaco Martin Sellner.

"Leggo che nel teatro intitolato a mio padre nella vostra cittadina è avvenuta la riunione internazionale dei neofascisti e dei nazisti", sono state le parole di Gassmann, intervenuto sui propri canali social all'indomani dell'evento. "Se nelle sue intenzioni c'è quella di continuare a ospitare, in un luogo di cultura, manifestazioni con slogan razzisti e illiberali, le chiedo di togliere il nome di mio padre al suddetto teatro. Mio padre ebbe parenti deportati e uccisi dai nazifascisti. Grazie".

"Tutti hanno diritto di esprimere le proprie idee. Gallarate è una città democratica", aveva infatti dichiarato il sindaco di Gallarate, dando il suo benestare allo svolgimento del convegno dei suprematisti di tutta Europa sulla remigrazione, ossia il rimpatrio di massa degli stranieri e dei loro figli (anche quelli regolari, per cui viene promosso il "ritorno volontario" al Paese d'origine) per ragioni di sicurezza e per "evitare la sostituzione etnica in Occidente".

Una manifestazione a cui si era al contrario fermamente opposto il primo cittadino milanese Beppe Sala, che aveva così costretto gli organizzatori della kermesse, inizialmente orientati proprio sul capoluogo lombardo, a cambiare location e a optare quindi per la provincia di Varese , territorio franco dove il partito "amico" di Matteo Salvini e del suo neo segretario Roberto Vannacci (intervenuto pubblicamente in appoggio al summit) si trova in larga parte al governo.