Scontri a Milano al corteo contro il Remigration Summit: fumogeni e manganellate, usati anche gli idranti Durante il corteo organizzato questo pomeriggio contro il Remigration Summit – il raduno della destra europea che si è tenuto stamattina Gallarate – ci sono stati scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine che hanno risposto con manganellate e idranti ai fumogeni lanciati dagli attivisti.

A cura di Giulia Ghirardi

Durante il corteo organizzato questo pomeriggio, sabato 17 maggio, contro il Remigration Summit – il raduno della destra europea che si è tenuto stamattina a Gallarate – ci sono stati scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine in assetto antisommossa che hanno risposto con manganellate ai fumogeni lanciati dagli attivisti. Dopo un primo respingimento, la polizia ha utilizzato il mezzo blindando con l'idrante per disperdere i manifestanti.

Oltre al presidio istituzionale promosso da 70 realtà associative tra partiti e associazioni di sinistra (tra cui Pd, +Europa, Italia Viva, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Anpi, Arci e Cgil), da Piazza Cairoli è partito anche il corteo dei centri sociali in risposta al Remigration Summit nel Varesotto. Ad aprire il corteo, al quale hanno partecipato alcune centinaia di persone tra cui manifestanti provenienti anche dall'estero, uno striscione nero con scritto "Make Europe antifa again" sostenuto dal coro "siamo tutti antifascisti".

Gli scontri sarebbero iniziati poco dopo l'inizio del corteo, all'altezza di via Carducci dove i manifestanti delle prime file si sarebbero fermati per indossare i caschi, mentre lanciavano diversi fumogeni contro le forze dell'ordine. Invece di proseguire per via Carducci, il corteo ha quindi deviato per via Leopardi e ha svoltato per via Boccaccio dove ci sono stati contatti con le forze dell'ordine che hanno fatto ricorso prima alle manganellate, poi agli idranti per disperdere i manifestanti.