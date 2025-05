Remigration Summit anticipato, confermata la location nel Varesotto: luogo e orario dell’evento

video suggerito

Il contestato raduno dell'estrema destra sul tema dell'immigrazione è iniziato questa mattina al Teatro Comunale di Gallararate (Varese) La conferma è arrivata via e-mail a tutti coloro che avevano acquistato un biglietto con l'indicazione del luogo e dell'orario. "Mi auguro che vada tutto bene", ha commentato il sindaco di Gallarate.

A cura di Giulia Ghirardi

Lo striscione apparso a Magdeburgo dopo l'attentato del 21 dicembre (foto da LaPresse)

Il Remigration Summit, il contestato raduno dell'estrema destra sul tema dell'immigrazione, è iniziato questa mattina, sabato 17 maggio, alle ore 9:00 al Teatro Comunale di Gallararate, in provincia di Varese. La conferma è arrivata via e-mail alle ore 6:00 a tutti coloro che avevano acquistato un biglietto con l'indicazione del luogo e dell'orario. L'evento è stato anticipato alle 9:00 rispetto alle 14:30 come era originariamente previsto. "Non vediamo l'ora di vedervi: arrivate". Così ha scritto Martin Sellner in un video postato sulla pagina Instagram del Remigration Summit con la promessa: "Avremo l'evento dell'anno in Italia".

"È stato deciso di fare questa manifestazione a Gallarate. Le misure per garantire l'ordine pubblico prese da questura e prefettura sono imponenti e adeguate. Mi auguro che vada tutto bene perché è giusto che tutti possano manifestare le proprie idee". Così il sindaco di Gallarate Andrea Cassani si è espresso sul Remigration Summit di questa mattina.

Oltre al presidio istituzionale promosso da 70 realtà associative tra partiti e associazioni di sinistra (tra cui Pd, +Europa, Italia Viva, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Anpi, Arci e Cgil), programmato per oggi alle 14:30 in piazza San Babila, è stato annunciato dai collettivi anche un "corteo antifascista internazionale", con appuntamento alle 15:00 in piazza Cairoli.

Che cos'è il Remigration Summit

Si tratta del raduno dell'estrema destra proveniente da tutta Europa e appositamente riunita dall'estremista identitario Martin Sellner nel Paese governato da Giorgia Meloni per parlarne di "remigrazione", ovvero il progetto di espulsione di massa degli stranieri in Occidente, anche quelli regolari. Il termine remigrazione in Italia trova sponda soprattutto nella Lega, in testa il capogruppo in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta, che ha inserito il tema nella sua agenda politica: "È fondamentale iniziare a discutere seriamente di remigrazione, ovvero il rimpatrio dei clandestini e dei criminali nei Paesi di origine, ma anche di quegli stranieri che scelgono deliberatamente di non volersi integrare". A riguardo si è espresso anche il leader Matteo Salvini che ha difeso il summit dicendo: "Non va vietato, è contro la libertà di espressione".