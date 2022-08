Dopo 37 giorni riaprono tre linee su cinque del Passante ferroviario di Milano Dal 29 agosto riapriranno solo tre linee su cinque del Passante ferroviario di Milano. Le altre due invece riapriranno a metà settembre.

A cura di Ilaria Quattrone

Tre linee su cinque del Passante ferroviario di Milano riapriranno il 29 agosto: le ultime prove verranno effettuate nel fine settimana dopodiché, se i test andranno bene, riprenderanno a circolare la S1, la S5 e la S13. Le linee S6 e S2 invece rimarranno limitate a Porta Garibaldi e a Milano Bovisa. La chiusura del passante era stata causata da un'anomala usura che era stata rilevata sulle ruote di una cinquantina di treni.

Il guasto all'impianto ingrassatore

Il problema sarebbe dovuto a un guasto all'impianto ingrassatore nel tratto compreso tra Milano Dateo e Milano Porta Vittoria: cosa possa aver causato questo guasto resta ancora sconosciuto. Sul caso è stata aperta un'inchiesta anche dalla Procura che aveva sequestrato una porzione di binario per poi procedere al dissequestro.

Nonostante si sia proceduto a riparare il dispositivo ingrassatore, il problema non sembrerebbe essere stato superato: le ruote hanno continuato a registrare una usura anomala. Da lì, la scelta di sostituire i binari: le operazioni sono iniziate lunedì e sono terminate ieri. Sono stati sostituiti due tratti di binario dispari di Porta Vittoria.

Leggi anche Tre case svaligiate di notte a Milano, portate via tutte le casseforti

Perché aprono solo tre linee su cinque

Perché però saranno aperte solo tre linee? Il motivo è dovuto alla manutenzione di alcuni treni. Da luglio si procede con i lavori di tornitura e sostituzione delle ruote proprio per far sì che tutti i convogli possano partire presto. Le altre due linee, spiegano da Trenord, saranno riaperte a metà settembre "quando l'intera flotta dei treni TSR sarà stata recuperata e dopo ulteriori accertamenti per escludere nuovi fenomeni d'usura".

Considerati gli enormi disagi registrati nelle ultime settimane, è stata indetta una petizione proprio per pensare a percorsi alternativi: "Ora penseremo a un'azione legale congiunta per i danni subiti", ha poi spiegato il portavoce del comitato Gallarate-Milano Manuel Carati.