Passante ferroviario, gli orari Trenord dei treni suburbani a luglio e agosto 2022 L’usura delle ruote di alcuni treni di Trenord ha portato alla modifica o cancellazione di centinaia di corse del Passante Ferroviario a Milano: ecco quali corse saranno mantenute.

L'usura anomala delle ruote di ben trentacinque treni Trenord ha mandato in tilt i trasporti a Milano: a causa di questo problema, è stata predisposta la chiusura del Passante ferroviario di Milano. Una decisione che ha portato a bene 110 corse cancellate parzialmente e altre 196 eliminate del tutto. Secondo Trenord, all'origine del problema c'è un binario tra la stazione di Milano Dateo e Milano Porta Vittoria.

Il binario è stato sequestrato dalla Procura di Milano che ha aperto un'inchiesta per pericolo di disastro ferroviario. Da parte di Rfi arriva invece la dichiarazione secondo la quale non è stata rilevata nessuna anomalia. Intanto in questa diatriba, a farne le spese sono i pendolari che devono far fronte ai disagi e alle cancellazioni.

Le modifiche alle corse dei treni

Trenord ha fatto sapere che le modifiche alle corse, considerato che non si sa ancora quando il passante potrà riaprirà, proseguiranno fino a data da destinarsi. Sulla linea S5 Varese-Milano-Treviglio saranno effettuati i treni che da Treviglio partono al minuto 10 con arrivo a Varese al minuto 17 e i treni che da Varese partono al minuto 43 con arrivo a Treviglio al minuto 50.

Tra Milano Villapizzone e Segrate sarà effettuato il percorso alternativo che fermerà a Milano Porta Garibaldi Superficie e Milano Lambrate. Il treno 24574 (che parte da Treviglio alle 20.40 e arriva a Milano Certosa alle 21.43) è prolungato fino a Gallarate.

Da Milano Porta Garibaldi è possibile l’interscambio con le linee Regionali e con le linee metropolitane M2 e M5. Da Milano Lambrate potrà essere effettuato con le linee Regionali e la linea metropolitana M2. Infine da Rho Fiera ci sarà l'interscambio con le linee Regionali la linea metropolitana M1.

Per quanto riguarda la corsa della S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio sarà limitatolimitato a Milano porta Garibaldi Superficie. Non saranno effettuate le corse tra Milano Villapizzone e Pioltello/Treviglio. Da Novara partiranno i treni che partono al minuto 18 con arrivo a Milano Porta Garibaldi Superficie al minuto 10 e quelli che partono da Milano Porta Garibaldi Superficie al minuto 54 con arrivo a Novara al minuto 42.

I viaggiatori da e per Pioltello/Treviglio possono utilizzare invece treni della linea S5 che effettuano la fermata a Milano Porta Garibaldi Superficie e a Milano Lambrate. Sempre da Milano Porta Garibaldi è possibile l’interscambio con le linee Regionali e le linee metropolitane M2 e M5. Anche a Rho Fiera è possibile farlo con le linee Regionali e la linea metropolitana M1.

Per quanto riguarda la linea S1 Saronno-Milano-Lodi, il servizio è effettuato solo nella tratta tra Lodi e Milano Rogoredo. Da Lodi saranno effettuate le corse dei treni che partiranno al minuto 53 e che termineranno la corsa a Milano Rogoredo al minuto 25. Da Milano Rogoredo saranno effettuati i treni che partiranno al minuto 35 e arriveranno a Lodi al minuto 07.

A Milano Rogoredo i viaggiatori possono utilizzare gli altri treni del servizio Regionale per Milano Lambrate, Milano Centrale e Milano Greco Pirelli o la linea metropolitana M3. Tra Milano Bovisa e Saronno sono disponibili i treni della linea S3 (Milano Cadorna/Bovisa-Saronno)

Sulla linea S13 Pavia-Milano Bovisa, il servizio sarà effettuato tra Pavia e Milano Porta Vittoria. Da Milano Porta Vittoria saranno effettuati i treni che partiranno al minuto 45 con arrivo a Pavia al minuto 21 mentre da Pavia saranno effettuati i treni che partono al minuto 39 con arrivo a Milano Porta Vittoria al minuto 14. Per le altre destinazioni Trenord consiglia di scendere a Milano Rogoredo dove è possibile prendere i treni che sono diretti a Milano Lambrate, Milano Centrale e Milano Greco Pirelli o la linea metropolitana M3.

Infine per la linea S2 Seveso-Milano Rogoredo, il servizio non sarà effettuato fino al 28 agosto. I pendolari potranno utilizzare lalinea S4 (Camnago/Seveso-Milano Cadorna) che viaggia regolarmente, con un treno ogni 30 minuti.