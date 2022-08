Perché nessuno sa ancora quando riaprirà il passante ferroviario di Milano Tra disagi e problemi, il passante ferroviario di MIlano è ancora chiuso. Non c’è ancora una data certa sulla riapertura.

A cura di Ilaria Quattrone

Il passante ferroviario di Milano è ancora chiuso. E, almeno per il momento, non c'è una data relativa alla riapertura. Più di un mese fa, il 23 luglio scorso, era stata annunciata la sospensione dei treni Trenord che attraversavano la tratta tra Milano Bovisa e Milano Porta Vittoria. Sul caso era anche intervenuta la Procura di Milano.

Il dissequestro disposto dalla magistratura

I magistrati avevano infatti sequestrato a fine luglio trecento metri di binario proprio tra Milano Dateo e Porta Vittoria. In quel particolare punto era stata registrata un'usura anomala delle ruote dei treni. In un primo momento, si pensava che il problema fosse stato causato da un guasto all'impianto ingrassatore dei binari.

Si era quindi provveduto a risolvere il problema, ma nonostante questi i treni continuavano a registrare un'usura delle ruote. Il 6 agosto la Procura ha disposto il dissequestro, ma nonostante questo il passante ferroviario è rimasto ancora chiuso. Gli inquirenti avevano poi disposto che Trenord e Rfi trovassero una soluzione al problema.

Leggi anche Fino a quando pioverà a Milano e quando tornerà il caldo in Lombardia

L'ipotesi della sostituzione del binario

Tra le ipotesi c'è quella di provvedere alla sostituzione del binario entro la fine del mese così da poter consentire la ripartenza. Non è chiaro se il problema riguardi solo il tratto Milano Dateo-Porta Vittoria o se il tracciato sia più lungo. In ogni caso si tratterebbe solo di anticipare un intervento che era già stato programmato: La sostituzione totale delle rotaie del Passante era stata comunque prevista tra sei mesi.

Le operazioni sono iniziate ieri: una volta conclusi i lavori, si svolgeranno alcuni test così da capire se il problema persiste ancora o no. Resta comunque ancora sconosciuta la causa che ha portato a questo malfunzionamento. Nel caso in cui, non dovesse più presentarsi si procederà con la riapertura del Passante e si porrà fine ai disagi che tutti i pendolari e passeggeri sono stati, in questi giorni, costretti ad affrontare.