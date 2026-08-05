Donna si aggira intorno a un campo estivo e tenta di portar via alcuni bambini: fermata nel Varesotto

È accaduto nei pressi di un plesso scolastico a Avigno, località in provincia di Varese, dove è stato organizzato un campo estivo. La donna, una 49enne francese senza fissa dimora, è stata fermata dai carabinieri. Per lei un decreto di allontanamento dal Paese.

(Foto di repertorio)

Una donna di 49 anni, di origine francese e senza fissa dimora, avrebbe tentato di sottrarre alcuni bambini ai loro genitori nei pressi di un plesso scolastico a Avigno, località in provincia di Varese, dove è stato organizzato un campo estivo.

Stando a quanto si apprende, i carabinieri della Compagnia di Varese sono intervenuti questa mattina, mercoledì 5 agosto, nel plesso scolastico dopo diverse segnalazioni riguardo una donna che nei giorni scorsi avrebbe destato forte allarme sociale per i suoi comportamenti nei confronti di alcuni bambini in città.

La 49enne infatti sarebbe stata segnalata negli ultimi giorni per essersi avvicinata a bambini e ai loro genitori, tentando in alcune circostanze di sottrarre i minori. Fermata dai militari, è stata accompagnata in caserma per valutare le iniziative da adottare a tutela della sicurezza pubblica. I carabinieri hanno quindi preso contatti con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Varese.

Valutata la situazione, la Polizia di Stato ha ritenuto ci fossero sufficienti presupposti per richiedere al prefetto un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza. Il prefetto ha quindi emesso il provvedimento, che dispone anche il divieto di reingresso in Italia per cinque anni. Il decreto è stato notificato dai carabinieri alla donna che, se non lascerà il territorio nazionale entro dieci giorni, sarà allontanata coattivamente.

In vista di tale eventualità, la Questura di Varese ha già avviato i contatti con le autorità francesi. Conclusi gli adempimenti, i carabinieri, considerate le condizioni generali della 49enne, hanno richiesto l'intervento del personale sanitario. La donna è stata quindi accompagnata dal 118 all'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, dove è stata trattenuta per le necessarie valutazioni cliniche e gli adempimenti sanitari del caso.