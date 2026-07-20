Si spoglia e si mette nudo di fronte a una donna in centro a Como, poi picchia i poliziotti: denunciato

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, domenica 19 luglio, in via Juvara, in centro a Como. Una volta in Questura, l’uomo avrebbe anche insultato le poliziotte presenti.

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Un uomo di 41 anni, di origine algerina, irregolare e senza fissa dimora, è stato denunciato in stato di libertà ieri mattina dalla Polizia di Como per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, deturpamento di beni, nonché sanzionato per atti osceni in luogo pubblico e per l'inosservanza dell'ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Come ricostruito, intorno alle 12 di ieri, domenica 19 luglio, gli equipaggi della Volante, sono intervenuti in via Juvara, in centro a Como, a seguito di una segnalazione riguardante un uomo che stava tenendo un comportamento molesto, denudandosi in strada in presenza di una donna.

Sul posto, gli agenti hanno subito individuato il 41enne e bloccato all'interno dell'autovettura di servizio, dove l'uomo ha dato in escandescenza cominciando a sferrare calci e danneggiando l'auto di servizio.

Stando a quanto si apprende, il 41enne in questura avrebbe continuato a mantenere un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti spintonando uno di loro. Nel corso dell'intervento avrebbe, inoltre, rivolto frasi offensive e denigratorie nei confronti del personale femminile delle volanti.

Dagli accertamenti, sono emersi a suo carico precedenti per ricettazione, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e un arresto per furto. Il 41enne è risultato essere, inoltre, destinatario di un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale e un provvedimento di espulsione emessi dalla questura di Torino.