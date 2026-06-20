“Se non ritiri la denuncia ti ammazzo”, 40enne arrestato per minacce alle compagna: accusato anche di revenge porn

Un uomo di 40 anni, residente a Senna Comasco, è stato arrestato per minacce di morte, revenge porn e estorsione nei confronti della compagna.

"Se non ritiri la denuncia ti ammazzo" ma anche "Se non fai la brava ti faccio ammazzare". Sono queste le frasi che una donna si sarebbe sentita rivolgere dal suo compagno, un 40enne di origini colombiane, residente a Senna Comasco, in provincia di Como.

Stando a quanto si apprende, gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti ieri, venerdì 19 giugno, intorno alle 7, in piazza IV Novembre, a Como, dove era stato segnalato un uomo che sosteneva di voler restituire un’auto. Il 40enne avrebbe riferito agli agenti di voler riconsegnare il veicolo alla compagna, la quale aveva però già presentato denuncia di furto nei suoi confronti per la stessa auto.

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La donna, arrivata sul posto dopo essere stata allertata dalla polizia, ha riferito che, da alcune settimane, ospitava il 40enne e, nonostante si fosse mostrato gentile e disponibile, i primi tempi, con l’inizio della convivenza aveva cambiato atteggiamento insultandola, pretendendo denaro e aggredendola fisicamente, arrivando persino a minacciarla con frasi del tipo ‘Fai la brava altrimenti ti faccio ammazzare', colpendola alla testa dopo averla strattonata.

La donna, inoltre, ha raccontato agli agenti di subire continue minacce di divulgazione di video intimi ai propri familiari. Proprio nella mattina di ieri, la donna ha riferito che il 40enne si rifiutava di restituirle l’auto, peraltro senza assicurazione, cercando di estorcerle denaro dopo una lite avvenuta la sera prima. In tale circostanza, il 40enne avrebbe più volte intimato alla donna di ritirare la denuncia già sporta nei suoi confronti, minacciandola ‘se non ritiri la denuncia ti ammazzo'.

Nel corso dell’ispezione del veicolo, è stato trovato e sequestrato un coltello con lama di 11cm. L'uomo è stata quindi accompagnato in Questura, e dai successivi accertamenti sono emersi i suoi precedenti per maltrattamenti, atti persecutori e porto abusivo d’armi.

L’uomo è stato, quindi, arrestato per tentata estorsione e denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, maltrattamenti contro familiari e porto abusivo d’armi.