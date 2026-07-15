Non vuole scaricare la cartella clinica online, distrugge l’ufficio accoglienza dell’ospedale a Monza: arrestato

Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo che ha distrutto l’ufficio di accoglienza del pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo a Monza: il 49enne si sarebbe infuriato dopo che gli addetti gli hanno spiegato che avrebbe potuto scaricare la propria cartella clinica on-line.

(immagine di repertorio)

Lunedì 13 luglio al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo a Monza, un uomo di 49 anni ha distrutto l'ufficio accoglienza. Per questo motivo, è stato denunciato per danneggiamento, per aver aggredito il personale sanitario, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, l'uomo avrebbe chiesto la propria cartella clinica relativamente a un precedente infortunio che aveva subito e per il quale è stato curato proprio al San Gerardo. Gli addetti sanitari gli hanno spiegato che avrebbe potuto scaricare on-line la documentazione clinica richiesta. Una possibilità che, a quanto pare, ha fatto infuriare il 49enne. Per tutta risposta, infatti, l'uomo ha deciso di afferrare una sedia di metallo, di scagliarla con violenza contro l'ufficio accoglienza del pronto soccorso e poi danneggiare alcune apparecchiature informatiche.

Gli addetti hanno chiesto così l'intervento delle forze dell'ordine. Per fermarlo, ci sono voluti molti agenti. Il 49enne, che è originario di Monza, è stato così arrestato dai poliziotti dell'ufficio prevenzione generale della Questura e portato negli uffici per tutte le procedure del caso. Dovrà rispondere di diverse accuse, tra cui danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti è emerso che il 49enne era da poco uscito dal carcere e, quindi, considerato quanto commesso, al termine dell'udienza di convalida dell'arresto, la giudice Valentina Leggio ha disposto per lui nuovamente la reclusione per i gravi fatti successi.