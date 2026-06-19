Dà in escandescenza all’interno di un condominio a Pavia e tenta di violentare una vicina: arrestato

A finire nei guai un 52enne che sotto effetto di droga avrebbe dato in escandescenza, aggredendo diversi vicini di casa, una di loro anche sessualmente. All’arrivo delle volanti della polizia, si è accanito sugli agenti, ferendo due di loro.

Un uomo di 52 anni è stato bloccato e denunciato per violenza sessuale, resistenza, lesioni a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazione di domicilio.

Stando a quanto si apprende, il 52enne – sotto effetto di droga – avrebbe dato in escandescenza, aggredendo diversi vicini di casa, una di loro anche sessualmente. All'arrivo delle volanti della polizia, si è accanito sugli agenti, ferendo due di loro.

L'episodio si è verificato la scorsa notte in un condominio di Pavia.

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Tutto è iniziato quando l'uomo ha incontrato una vicina sul pianerottolo, l'ha spinta dentro casa e ha iniziato a palpeggiarla. Dalla porta rimasta aperta è entrato il cane di un'altra condomina, e nel trambusto della situazione, ha aggredito un altro cagnolino, di proprietà della vittima. Nonostante i tentativi dei condomini di separare i due animali, il cagnolino è morto poco dopo in una clinica veterinaria.

Dopo la prima aggressione, il 52enne è entrato con la forza nell'appartamento di un altro condomino, all'interno del quale c'era la sorella disabile. Ha messo a soqquadro i locali e, quando il fratello della donna è rientrato, lo ha aggredito, ferendolo.

Nel frattempo, dopo la richiesta di un vicino, nel condominio è giunta una volante della polizia. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, il 52enne ha tentato la fuga, cercando lo scontro con altri residenti.

Per contenerlo, è stata inviata una seconda volante, ma l'uomo – riferisce in una nota la questura di Pavia – ha continuato a dimenarsi, colpendo i poliziotti alle braccia e alle gambe, prima di essere definitivamente immobilizzato, anche con l'aiuto del 118. I sanitari lo hanno poi portato in ospedale, dove è stato sedato.

Al pronto soccorso sono finiti anche i due agenti feriti, medicati e dimessi con diversi giorni di prognosi.