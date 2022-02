Donna investita da un furgone in retromarcia: ricoverata in ospedale, è in coma Nella giornata di oggi, martedì 15 febbraio, una donna di 54 anni è stata investita da un furgone in retromarcia: è stata trasferita in coma in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Quello di oggi pomeriggio, martedì 15 febbraio, è un gravissimo incidente: a Cornaredo, territorio della provincia di Milano, una donna di 54 anni è stata investita da un furgone in retromarcia. La vittima è stata ricoverata e si trova in ospedale in coma. Sul posto sono intervenute anche gli agenti della polizia locale per accertare la dinamica dell'incidente e soprattutto le eventuali responsabilità.

La donna trasferita in ospedale in elisoccorso

Sulla base delle prime informazioni, l'incidente si è verificato in via Monzoro alle 13.15: la donna si trovava nel parcheggio di una zona residenziale. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. È stato inoltre richiesto l'intervento di un elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco che sono arrivati sul luogo dell'incidente con due squadre: la donna è infatti rimasta incastrata sotto il veicolo ed è stata liberata con un mezzo di elevazione. la donna è stata poi trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda.

Bergamo, una 61enne sbatte con la sua auto contro un muretto

Sempre nella stessa giornata una donna di 61 anni è stata trasferita in ospedale in arresto cardiaco dopo che ha perso il controllo della sua auto e ha sbattuto contro un muretto. L'incidente è avvenuto in provincia di Bergamo poco dopo le 9. La 61enne è stata trovata in arresto cardiaco ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Seriate. Si cerca di capire se la donna possa aver perso il controllo a causa di un malore: sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.