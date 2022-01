Incidente stradale a Besozzo, donna investita da un’auto: ricoverata in gravi condizioni Una donna è stata investita da un’auto: ha riportato diversi traumi ed è stata trasferita d’urgenza in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

È in gravi condizioni la donna di 43 anni che è stata investita da un'auto: l'incidente è avvenuto a Besozzo, comune in provincia di Varese, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 31 gennaio. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo e accertare eventuali responsabilità.

La donna trasferita d'urgenza in ospedale: è grave

L'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è intervenuta in via 25 aprile numero 9 alle 14.29: i medici e i paramedici del 118 sono stati inviati con un'ambulanza. Sul posto è arrivato anche un elisoccorso. La donna ha riportato importanti ferite: gli operatori hanno infatti rilevato un trauma cranico commotivo, un trauma al bacino, un trauma alla gamba e uno alla spalla. Visto le importanti ferite riportate è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Varese. Presenti anche i carabinieri che adesso cercheranno di ricostruire la dinamica.

Incidente a Montichiari, ha tasso d'alcol sette volte superiore al limite

Sabato 29 gennaio si è verificato un incidente a Montichiari, in provincia di Brescia: una donna di 46 anni ha investito un'auto. Dopo l'incidente, è scesa dal suo mezzo in uno stato alterato. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno sottoposto la conducente al test alcolemico. Nel sangue aveva un livello di alcol di sette volte superiore al limite consentito: le è stata ritirata la patente e rischia anche la sospensione. Fortunatamente nell'incidente non si sono registrati feriti.