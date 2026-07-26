Ciclista investito da un’auto a Pavia, è grave: bicicletta rubata a un rider poco prima

Un uomo, alla guida di una bicicletta rubata a un rider, è stato investito nella prima serata di ieri in via Folperti a Pavia. Sbucato all’improvviso lungo la via, un’auto in transito non sarebbe riuscita a fermarsi per tempo e lo avrebbe investito.

Scontro auto–bici in via Folperti a Pavia (foto Facebook)

Un uomo di circa 30 anni – a bordo di una bicicletta elettrica risultata rubata a un rider poco prima – è stato rimasto coinvolto in un grave incidente all'incrocio tra via Folperti e piazza Castiglioni, a Pavia. Un'auto – per ragioni ancora da chiarire – lo avrebbe investito in prossimità di un attraversamento pedonale. L'incidente si è verificato nella prima serata di ieri, sabato 25 luglio.

A causa del forte impatto l'uomo sarebbe stato sbalzato a terra per diversi metri picchiando la testa con violenza sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. Presente un'ambulanza del 118 inviata in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Dopo aver prestato le prime cure del caso, e tentato per 40 minuti di rianimare il ciclista, i sanitari lo hanno poi trasportato all'ospedale San Matteo di Pavia, in gravi condizioni, dove attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata.

Presente anche una pattuglia della polizia locale di Pavia per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche grazie alle testimonianze di alcuni passanti che hanno assistito alla scena, e per individuare le responsabilità. Stando a una primissima ricostruzione, pare che il ciclista sia sbucato improvvisamente da piazzale Castiglioni, finendo davanti a un’auto. Il conducente dell’auto non sarebbe riuscito a evitarlo e l’impatto è stato violentissimo.

Stando a quanto si apprende dalle informazioni diffuse, l'uomo alla guida della bicicletta, circa un'ora prima dell'incidente, avrebbe rubato il mezzo elettrico a un rider che l'aveva appoggiata a un muro mentre era impegnato in una consegna.