Donna investita da un furgone a Milano: soccorsa in arresto cardiaco, è in fin di vita Una donna di 80 anni è stata trasportata in fin di vita in ospedale a Milano dopo essere stata investita da un furgone in via Eustachi. Alla guida del veicolo una 36enne, soccorsa sotto choc.

A cura di Francesco Loiacono

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 11 marzo, a Milano. Una donna di 80 anni è stata travolta da un furgone in via Eustachi, zona Porta Venezia, ed è stata trasportata in fin di vita in ospedale. L'incidente, stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto pochi minuti dopo le 10 vicino all'incrocio con via Stoppani. Non è ancora chiara la dinamica, ma dalle prime ricostruzioni sembra che l'autista del furgone, una donna di 36 anni, non si sia accorta dell'anziana e l'abbia investita col suo veicolo.

Soccorsa sotto choc anche la conducente del furgone: una donna di 36 anni

Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. All'arrivo dei soccorritori l'anziana era in arresto cardio circolatorio: è stata trasportata in codice rosso presso la clinica Città studi mentre le manovre di rianimazione erano ancora in corso. La donna è in condizioni critiche: nell'incidente ha riportato traumi multipli. Anche la conducente del furgone ha avuto bisogno di cure mediche: è stata infatti trasportata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. Non avrebbe riportato traumi evidenti nell'incidente, ma è rimasta sotto choc per l'accaduto.

Una volta che si sarà ripresa dovrà essere proprio lei ad aiutare gli agenti della polizia locale, intervenuti per i rilievi, ad accertare cosa sia successo esattamente e per quale motivo la 36enne non sia riuscita a frenare in tempo. La posizione dell'automobilista potrebbe ovviamente aggravarsi se l'anziana non dovesse farcela: la speranza è però che l'80enne riesca a sopravvivere.