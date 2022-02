Incidente a Cazzano Sant’Andrea: donna soccorsa in arresto cardiocircolatorio Una donna è stata soccorsa in arresto cardiaco dopo che ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un muretto mentre era a Cazzano Sant’Andrea, in provincia di Bergamo.

A cura di Giorgia Venturini

Ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere contro un muretto. È quanto è accaduto a una donna di 61 anni, soccorsa in codice rosso a Cazzano Sant'Andrea, in provincia di Bergamo, questa mattina poco dopo le 9. La 61enne, all'arrivo dei soccorsi, era in arresto cardiaco: disperato il tentativo di rianimarla e il trasporto in ospedale dove si trova ancora ricoverata in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente

Stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, la donna era alla guida delle sua auto in via Giuseppe Mazzini nel paese in provincia di Bergamo quando è uscita di strada. L'auto è poi andata a schiantarsi contro un muretto. Gli automobilisti si sono fermati e hanno chiamato immediatamente il 118: sul posto medici e paramedici con l'automedica e ambulanza hanno prestato soccorso alla 61enne. Le sue condizioni erano disperate: è stata trasportata in codice rosso all'ospedale di Seriate con manovre di rianimazione in corso. Fondamentali saranno le prossime ore per sperare in un miglioramento delle sue condizioni di salute. Intanto i carabinieri intervenuti sul posto stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto: tra le ipotesi quella che la donna sia stata colpita da un malore mentre era alla guida dell'auto, motivo che l'ha fatta andare fuori strada e colpire il muretto. Tutte ipotesi che dovranno essere confermate dalle indagini dei militari. Certo al momento è che non risultano altri automobilisti coinvolti, nessun altro è rimasto ferito. Ora non resta che attendere aggiornamenti sulla salute della donna e sperare in una sua ripresa.