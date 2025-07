video suggerito

È Marisa Tagliabue, la donna morta in uno schianto con il furgone contro un camion Si chiamava Marisa Tagliabue, la donna di 62 anni che è morta in un incidente stradale sulla strada provinciale 596 in provincia di Pavia.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Marisa Tagliabue, la donna di 62 anni che è morta nella giornata di venerdì 4 luglio in un incidente stradale sulla strada provinciale 596 in provincia di Pavia. La 62enne si trovava alla guida di un furgone quando si è scontrata con un camion.

Originaria di Garlasco, la notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità. Soprattutto perché era nota per avere in affido ben dodici cani. Animali di cui adesso si sta occupando l'associazione "Another Chance".

L'incidente è avvenuto dopo la rotonda per Villanova d'Ardenghi all'altezza della frazione Santo Spirito di Gropello. Stava guidando il suo furgone Fiat Scudo quando, per motivi ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un camion. Alla guida di quest'ultimo c'era un uomo di 57 anni, che attualmente è ricoverato all'ospedale San Matteo di Pavia. Per la 62enne invece non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

La sua salma è attualmente a disposizione del medico legale. La Procura dovrà infatti decidere se disporre o meno l'autopsia. E solo allora si potrà sapere quando verrà svolto il funerale. L'ex assessore e volontario animalista Alessandro Maffei ha affermato: "L'amore per gli animali era la sua linfa vitale". La donna infatti gestiva da sola il centro "Free Spirits – Vivere gli Animali" e cioè una struttura che ospitava e assisteva cani e gatti e aveva una piscina per loro.

"Ci siamo subito attivati nell’affidare i suoi animali ad “Another Chance” e siamo disponibili per trovare insieme una soluzione poi a livello di collocazione definitiva per questi animali", ha detto invece il primo cittadino Simone Molinari.