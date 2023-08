Chiara Ferragni vuole aiutare Milano dopo i danni del maltempo: la risposta del sindaco Sala Chiara Ferragni ha chiamato il sindaco Beppe Sala per dirgli di volersi rendere utile per risistemare la città di Milano dopo il violento nubifragio dello scorso 25 luglio. Ecco la risposta del primo cittadino milanese.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Chiara Ferragni ha annunciato, ovviamente sui propri canali social, di voler fare qualcosa per aiutare la città di Milano dopo i gravi danni causati dal violento nubifragio dello scorso 25 luglio e, in generale, dalle continue ondate di maltempo di questa estate. Secondo le stime del Comune, serviranno almeno 50 milioni per sistemare la città e quindi ogni aiuto potrebbe rivelarsi importante. Tuttavia c'è già chi sostiene che questa sia una mossa dell'influenzar per mettere a tacere le critiche dopo la sua foto, pubblicata proprio nel giorno della tempesta a Milano, in Sicilia durante l'emergenza incendi.

Chiara Ferragni vuole aiutare Milano

“Negli scorsi giorni mi sono messa in contatto con il Comune di Milano per capire cosa avrei potuto fare per dare una mano dopo quello che è successo alla nostra città", ha scritto Chiara Ferragni su Instagram. E, secondo il suo racconto, ci sarebbe stato anche un colloquio con il sindaco: "Beppe Sala mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità. Non è un compito facile e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di agosto pur spesso mancando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti. Dalla prima conta fatta si stima che i danni per la città ammontino a 50 milioni di euro, una cifra assurda".

In realtà i rapporti fra l'influenzar e il primo cittadino milanese non sono sempre stati dei migliori: la scorsa estate, infatti, Ferragni si era detta: "Angosciata dalla violenza che c’è a Milano". All'epoca, però, Sala negava ancora che potesse esserci una questione di sicurezza da affrontare (oggi invece continua a chiedere più agenti di Polizia al ministero degli Interni) e quindi scoppiarono le scintille fra i due.

Ora, invece, i rapporti sono molto più distesi, tanto che Sala avrebbe annunciato all'influencer alcuni dei prossimi obiettivi per risistemare la città di Milano dopo il maltempo: "Per rimettere in sesto il verde pubblico si sta lavorando – scrive Ferragni – a un progetto a cui tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie possibilità. Vi saprò comunque dire meglio e più nel dettaglio nei prossimi giorni come potremmo dare una mano. Insieme possiamo fare la differenza".

Le critiche degli utenti

Come sempre accade, ogni volta che Chiara Ferragni prova a fare qualcosa le piovono addosso migliaia di critiche. In questo caso alcuni utenti sono convinti che questa sua manovra sia strumentale per mettere a tacere le polemiche nate dopo che, lo stesso giorno del nubifragio a Milano, l'influenzar ha pubblicato una foto di lei in barca in Sicilia con la frese "un buon lunedì". In realtà, in qui giorni, l'isola era oggetto di continui incendi che hanno devastato il territorio.