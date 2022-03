Chi era Camilla, la 18enne amante delle moto morta nel tragico incidente stradale di Pozzo d’Adda Si chiamava Camilla Pettinari la ragazza di appena 18 anni morta questa mattina a Pozzo d’Adda a seguito di un incidente in cui è rimasta coinvolta con la sua moto.

Si chiamava Camilla Pettinari la ragazza di appena 18 anni morta questa mattina a Pozzo d'Adda a seguito di un incidente in cui è rimasta coinvolta con la sua moto. La giovane, grande appassionata insieme al fidanzato delle due ruote, è spirata dopo uno schianto con un'altra moto e un'automobile, una Opel Zafira, tra via Turati e via Leonardo da Vinci nel paese in provincia di Milano.

Camilla muore a soli 18 anni in un incidente stradale

Tutto è successo pochi minuti dopo le 8.30. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia a bordo di due ambulanze e un elisoccorso, e i carabinieri della Compagnia locale. Al loro arrivo, i paramedici hanno trovato la 18enne che versava in condizioni disperate mentre un'altra ragazza di 18 anni, anch'essa a bordo di una moto, e un uomo di 59, conducente dell'auto, sono stati soccorsi rispettivamente in codice giallo e codice verde. La prima è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con un braccio rotto, il secondo all'ospedale di Zingonia con qualche contusione. Nel mentre, una squadra di sanitari stava cercando in tutti i modi di rianimare Camilla che è però stata dichiarata deceduta sul posto. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto su cui ora stanno indagando i carabinieri. I militari hanno messo in sicurezza l'area avviando tutti i rilievi del caso per poter ricostruire quanto prima la dinamica dell'incidente. Dalle prima informazioni filtrate, pare che entrambe le motocicliste non siano riuscite a evitare l'impatto con l'auto. I militari, comunque, si avvarranno delle immagini delle telecamere della zona e delle testimonianze dei presenti.