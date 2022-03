Schianto tra due auto a Pozzo d’Adda: muore la 55enne Emanuela Rubini La donna di 55 anni rimasta vittima del tragico incidente di ieri 8 marzo avvenuto a Pozzo d’Adda è Emanuela Rubini: per lei purtroppo non sono serviti a nulla i tentativi di rianimarla.

Si chiama Emanuela Rubini, la donna di 55 anni rimasta vittima del tragico incidente di ieri 8 marzo avvenuto a Pozzo d'Adda, paese della provincia di Milano. Qui ieri poco dopo le 17 in via Leonardo da Vinci due auto sono rimasta coinvolte in un violento frontale. Inutile il tempestivo intervento per salvare la vita alla donna: i sanitari hanno cercato di rianimarla sul posto ma purtroppo senza successo.

Inutili i soccorsi per la 55enne

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'incidente è avvenuto tra Pozzo e Bettola, frazione del paese. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri di Pioltello intervenuti sul posto: certo però è che le due auto si siano scontrate frontalmente. Gli altri automobilisti che hanno assistito all'incidente hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari in codice rosso e in elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno cercato in tutti i modi di rianimare la donna ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Così non hanno potuto far altro che confermare il decesso. I soccorsi si sono attivati anche per gli altri due feriti, un ragazzo di 28 anni e un uomo di 40. Il primo ha riportato ferite molto gravi che hanno costretto i sanitari a stabilizzarlo rapidamente sul luogo dell'incidente prima di trasferirlo con l'elisoccorso al pronto soccorso del Niguarda, dove è stato ricoverato in codice rosso. Molto più lievi le ferite riportate dal 40enne che è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano che hanno rimosso le lamiere delle auto andate distrutte. Non resta ora che chiarire nel dettaglio la dinamica dell'accaduto e individuare eventuali responsabilità.