Pozzo d’Adda, violento scontro tra un’auto e uno scooter: muore una ragazza di 18 anni Stando alle prime informazioni l’impatto è avvenuto tra via Turati e via Leonardo Da Vinci a Pozzo d’Adda, nel Milanese, verso le 8.30 di oggi venerdì 25 marzo.

A cura di Giorgia Venturini

immagine di repertorio

Tragedia questa mattina a Pozzo d'Adda, nel Milanese. Qui una ragazza di 18 anni ha perso la vita in un incidente tra un'auto e uno scooter. Stando alle prime informazioni l'impatto è avvenuto tra via Turati e via Leonardo Da Vinci. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare, altre due donne sono rimaste ferite: una di 18 e una di 59 anni.

Sono ancora poche le informazioni a disposizione ma sembrerebbe che le due 18enne erano in sella a uno stesso scooter quando si sono scontrate con l'auto di una donna. Da accertarsi come sia stato possibile lo schianto. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, sul posto sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso: le condizioni della giovane fin da subito sono state giudicate disperate. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Vaprio d'Adda, al lavoro ora per chiarire tutta la dinamica dell'incidente.