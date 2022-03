Frontale tra due auto a Pozzo d’Adda, donna di 55 anni muore sul colpo Una donna di 55 anni è morta nel pomeriggio di oggi a Pozzo d’Adda a seguito di un violento frontale tra la sua e un’altra auto.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi a Pozzo d'Adda, paese della provincia di Milano, dove due automobili si sono scontrate in un terribile frontale. L'incidente ha provocato la morte di una donna di 55 anni e il ferimento di due persone, una delle quali ricoverata in gravi condizioni.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo pochi minuti dopo le 17 in via Leonardo da Vinci, tra Pozzo e Bettola, frazione del paese. Sul posto l'Areu ha immediatamente inviato due ambulanze in codice rosso e un elisoccorso. Gli operatori sanitari, una volta arrivati sul posto, hanno cercato in tutti i modi di rianimare la donna ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Ne è stato dichiarato il decesso in loco. Soccorsi poi anche gli altri due feriti, un ragazzo di 28 anni e un uomo di 40. Il primo ha riportato ferite molto gravi che hanno costretto i sanitari a stabilizzarlo rapidamente sul luogo dell'incidente prima di trasferirlo con l'elisoccorso al pronto soccorso del Niguarda, dove è stato ricoverato in codice rosso. Molto più lievi le ferite riportate dal 40enne che è stato accompagnato al pronto soccorso in codice verde. Lungo via Leonardo da Vinci sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Pozzo d'Adda e i carabinieri di Pioltello che hanno cercato di far defluire il traffico, chiudendo la via per permettere ai soccorritori di procedere con le medicazioni. I militari sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Milano che hanno rimosso le lamiere delle auto andate distrutte.