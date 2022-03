Tragico incidente a Mediglia, uomo cade dalla sua moto e muore Un uomo di 59 anni è morto in un incidente stradale a Mediglia, in provincia di Milano. È caduto dalla sua moto per cause da accertare: inutili i soccorsi.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Un uomo è morto nella tarda mattinata di oggi, martedì 15 marzo 2022, per le conseguenze di un incidente stradale. La vittima aveva 59 anni: era in sella alla propria moto e stava percorrendo la via Vecchia Paullese in località 4 strade a Mediglia, in provincia di Milano, quando per cause da accertare ha perso il controllo della due ruote ed è stato disarcionato dal mezzo, finendo con violenza sull'asfalto a diversi metri di distanza.

Inutili i soccorsi, giunti anche con un elicottero: il motociclista è morto sul colpo

Era da poco passato mezzogiorno quando l'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ha ricevuto la chiamata di soccorso e ha allertato un'ambulanza, un'automedica e anche un elicottero. Purtroppo, però, quando i soccorritori sono giunti sul posto per il motociclista non c'era ormai più niente da fare e ne è stato constatato il decesso a causa dei gravi traumi riportati nella caduta.

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il motociclista avrebbe fatto tutto da solo

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche gli agenti della polizia locale di Mediglia che hanno effettuato i primi rilievi e si sono poi occupati di dirigere il traffico, rallentato per via delle operazioni di soccorso e per gli accertamenti. Al momento non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro anche se, da quello che è emerso finora, pare che il motociclista abbia fatto tutto da solo: non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'episodio e dunque il 59enne potrebbe essere rimasto vittima di una distrazione fatale, di un malore oppure aver commesso un'imprudenza che purtroppo gli è costata la vita.