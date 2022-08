Cade mentre fa motocross, gravissimo un ragazzo di 17 anni Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere caduto mentre faceva motocross.

Dramma nel pomeriggio di ieri, domenica 21 agosto, a Dro, in provincia di Trento nell'Alto Garda, dove un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in codice rosso a seguito di una violenta caduta con la moto. Secondo quanto comunicato dal 118 regionale del Trentino Alto Adige, il giovane è caduto mentre si trovava sulla pista di motocross "Il Ciclamino" in località Pietramurata.

Il ragazzo, originario di un paese della provincia di Mantova, è stato ricoverato in codice rosso. I medici dell'ospedale gli hanno diagnosticato gravissime lesioni alla testa e alla spina dorsale. Intanto si indaga sulla dinamica dell'incidente: secondo le prime informazioni filtrate, pare che il 17enne abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo durante un salto.

Incidente a Milano, ventenne muore in ospedale

Terribile incidente nella mattinata di ieri a Milano. All'alba un violento schianto tra due automobili, avvenuto lungo la Tangenziale Est, ha provocato la morte di un ragazzo appena divenuto ventenne, e il ferimento grave di altri due giovani. Fortunatamente questi ultimi non sono in pericolo di vita. Un terzo, conducente di uno dei due veicoli, si trova invece in coma all'ospedale Niguarda. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine intervenute, l'incidente si è registrato all'altezza di Cascina Gobba in direzione Nord.

A soccorrere i quattro feriti sono arrivate quattro ambulanze, due automediche e una infermieristica. La vittima di 20 anni è stata trasferita d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Raffaele dove è stata dichiarata deceduta pochi minuti dopo il suo arrivo.