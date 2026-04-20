Scoppia una rissa in campo tra calciatori Under 17 nel Lodigiano: un ragazzo in ospedale con la mandibola fratturata

Una rissa è scoppiata lo scorso 18 aprile durante la partita di calcio Under 17 tra Vidardese e Sangiuliano Cvs. Un ragazzo è stato colpito con un pugno al volto da un avversario e avrebbe rimediato una doppia frattura alla mandibola.

Una maxi rissa è scoppiata lo scorso sabato pomeriggio, 18 aprile, durante la partita di calcio valevole per il campionato Allievi Under 17 regionale tra Vidardese e Sangiuliano Cvs. Il match si stava giocando presso il campo di Castiraga Vidardo (in provincia di Lodi) e ormai mancavano circa 20 minuti al fischio finale, quando un giovane calciatore della formazione milanese ospite è stato colpito con un pugno al volto. Il parapiglia si è concluso con sei giocatori espulsi e il ragazzo che ha subito il colpo che ha rimediato una doppia frattura alla mandibola. In settimana arriveranno le decisioni del giudice sportivo, ma la società Vidardese ha già fatto sapere di aver messo "fuori rosa" il tesserato che ha rifilato il pugno.

Stando a quanto ricostruito, la rissa è scoppiata al minuto 25 del secondo tempo. A seguito di un normale fallo di gioco all'altezza del centrocampo e forse qualche parola di troppo, un giocatore della Vidardese che si trovava in panchina è entrato in campo e, dopo aver corso per 30 metri schivando i compagni, ha colpito con un pugno al volto un avversario. Da qui, gli altri hanno iniziato a urlarsi contro e a spintonarsi a vicenda, con i genitori e gli spettatori che assistevano dalla recinzione.

La situazione è tornata alla normalità dopo che dirigenti e allenatori hanno separato i ragazzi e veniva richiesto l'intervento dei carabinieri e del personale medico. Il ragazzo che ha ricevuto il pugno, infatti, è stato portato in ospedale per una sospetta doppia frattura alla mandibola. È probabile che in settimana venga sottoposto a un intervento chirurgico. La partita, invece, è ripresa fino alla consueta conclusione, anche se con sei calciatori in meno. Prima dell'interruzione il Sangiuliano Cvs stava conducendo per 4-2, dopo l'episodio la partita è finita 5-4 per la Vidardese.

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La stessa società lodigiana con un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook ha fatto sapere che il giocatore che ha dato il pugno "è stato messo fuori rosa" e che "una volta individuati, i soggetti coinvolti saranno puniti severamente". In attesa del verdetto del giudice sportivo, la Vidardese ha espresso anche "piena solidarietà all'avversario colpito e che ha dovuto ricorrere a cure mediche".