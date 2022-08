Terribile incidente a Milano, violento scontro fra due auto: muore 20enne, un altro è in coma Lo schianto è avvenuto all’alba di questa mattina: un ragazzo di 20 anni è morto, un altro si trova in coma. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto all'alba di questa mattina, domenica 21 agosto 2022, alle porte della città: nella Tangenziale Est di Milano si è verificato un terribile incidente. Due automobili si sono schiantate nelle prime ore del giorno: nel violento impatto, avvenuto nella strada A51, all'altezza di Cascina Gobba in direzione Nord, è morto un ragazzo che aveva appena compiuto 20 anni. Un altro, il conducente dell'automobile, adesso si trova in coma all'ospedale Niguarda. Gli altri due, invece, pur avendo riportato ferite gravissime, non rischiano la vita.

La dinamica dell'incidente

La prima richiesta di aiuto è arrivata alle 4.45 all'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto fra le due automobili: la prima, in cui viaggiavano i quattro, dopo l'area di servizio di Cascina Gobba, ha tamponato la seconda. A causa dell'impatto, si sarebbe poi schiantata sul guardrail, sbalzando fuori dall'abitacolo il ragazzo alla guida. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco di Milano e la polizia stradale di Assago: i rilievi si sono svolti per diverso tempo, ma occorre ancora fare chiarezza sull'esatta dinamica e la causa che ha portato al tamponamento.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, sul luogo del tragico incidente sono arrivati i soccorsi. Nel punto dello schianto sono subito arrivate quattro ambulanze, due automediche e una infermieristica. Il 20enne, trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, è morto poco dopo il suo arrivo nella struttura per le lesioni troppo gravi, mentre il ragazzo in coma è stato portato all'ospedale Niguarda. Gli altri due, che hanno riportato ferite giudicabili in codice giallo, adesso si trovano al San Gerardo di Monza e al Fatebenefratelli, mentre le persone che viaggiavano a bordo dell'altra automobile sono rimaste illese.