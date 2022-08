Terribile scontro tra due auto sulla Regina, feriti due bambini di tre e un anno Terribile incidente nella giornata di oggi, in provincia di Como, dove due auto si sono scontrate e sono rimasti feriti due bimbi di uno e tre anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un terribile incidente sulle strade lombarde e in particolare modo sulla strada statale 340 Regina. Nella giornata di oggi, domenica 7 agosto, si è verificato uno scontro tra auto dove a rimanere feriti due bimbi di uno e tre anni che fortunatamente non sono in gravi condizioni. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Ferita anche una donna di 33 anni e un uomo di 75 anni

L'allarme all'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è stato dato intorno alle 9.10. In totale sono rimasti coinvolti tre veicoli. Oltre alla bimba di un anno e al piccolo di tre anni, sono rimasti feriti una donna di 33 e un uomo di 75 anni. Non è chiaro se tra le persone ferite vi sia un legame di parentela.

I medici e i paramedici del 118, una volta accertate le loro condizioni e prestate le cure sul posto, hanno trasferito tutti in ospedale: alcuni sono stati ricoverati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia e altri all'ospedale Sant'Antonio Abate di Cantù.

Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda

Sconosciuta la dinamica: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla e accertare eventuali responsabilità. Dalle immagini diffuse dai vigili del fuoco, intervenuti per aiutare nelle operazioni di soccorso, l'impatto è stato molto violento considerato che una delle auto si è ribaltata e un'altra è finita contro un muretto. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più chiaro di quanto accaduto soprattutto se si sia trattata di una manovra azzardata o un malore.