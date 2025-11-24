Chi era Marina Chiarina, la guida turistica e docente morta nell’incidente tra bus e camion sulla A10

Marina Chiarina è deceduta all’ospedale San Martino di Genova dove era stata ricoverata dopo l’incidente di sabato 22 novembre. Il pullman sul quale viaggiava la 63enne di Lonato del Garda (Brescia) aveva tamponato un camion lungo la A10.

Marina Chiarina (foto da Facebook)

È morta dopo poche ore di ricovero all'ospedale San Martino di Genova Marina Chiarina, la guida turistica rimasta coinvolta in un incidente stradale lo scorso sabato 22 novembre lungo l'autostrada A10, tra le province di Genova e Savona (in Liguria). Stando a quanto ricostruito, la 63enne di Lonato del Garda (in provincia di Brescia) stava viaggiando a bordo di un pullman che stava accompagnando una comitiva in gita sulla Costa Azzurra quando, in prossimità di un cantiere stradale, il bus ha tamponato un mezzo pesante. Ad avere la peggio è stata proprio Chiarina, che al momento dell'impatto era seduta al fianco del conducente. La notizia del decesso della 63enne è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 23 novembre.

Il pullman sul quale viaggiava Marina Chiarina (foto da vigili del fuoco)

L'incidente si è verificato intorno alle 10 di mattina del 22 novembre lungo la A10, nel tratto compreso tra i comuni di Arenzano e Varazze. Arrivato in prossimità di un cantiere stradale, un camion avrebbe frenato improvvisamente per evitare di impattare contro un'auto che aveva cambiato corsia per il restringimento all'interno della galleria Terralba. Dietro, però, viaggiava un pullman della compagnia Losio di Leno (nel Bresciano) che ha tamponato il mezzo pesante.

Ad avere la peggio è stata Chiarina, che si trovava sul sedile a fianco del conducente e che stava accompagnando una comitiva in una gita in Costa Azzurra, a Nizza. I sanitari, intervenuti sul posto in codice rosso con le ambulanze della Croce Rossa di Cogoleto, della Croce Oro di Sciarborasca e un'auto medica, hanno rianimato la 63enne e l'hanno trasportata in elisoccorso con la massima urgenza all'ospedale San Martino di Genova. Una volta ricoverata, le sue condizioni sarebbero ulteriormente peggiorate, fino al decesso. Nessun altro dei passeggeri del pullman sarebbe rimasto ferito in modo grave, con i contusi che avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale.

Chiarina era originaria di Rovereto ed era residente a Lonato del Garda, dove gestiva un B&B. Laureata in Lingue e letterature straniere all’Università di Verona, era docente di inglese alla scuola media Catullo di Desenzano del Garda e guida turistica. Lascia due figli.