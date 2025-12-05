Un’auto la travolge mentre attraversa la strada a Vigevano: 43enne muore in ospedale dopo 2 giorni

Addolorata Gargiulo è deceduta nella mattinata del 5 dicembre all’ospedale Niguarda di Milano. La 43enne era stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a Vigevano (Pavia).

Foto di repertorio

È morta dopo due giorni di ricovero in ospedale Addolorata Gargiulo, la 43enne che nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre era stata investita da un'auto a Vigevano (in provincia di Pavia). La polizia locale e i carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, in particolare se la donna si trovasse sulle strisce pedonali o meno quando è stata travolta. Alla guida dell'auto c'era una 35enne, la cui posizione è ora al vaglio dell'autorità.

L'incidente si era verificato intorno alle 17:15 del 3 dicembre lungo corso Argentina, una delle vie principali di Vigevano. Gargiulo, che abitava in città, era stata investita da una Peugeot 208 bianca mentre attraversava la strada. Non è ancora chiaro se la 43enne al momento dell'impatto si trovava sulle strisce pedonali o vicino ad esse. Dopo averla travolta, la 35enne che guidava l'auto si era fermata e, in stato di choc, ha aspettato l'arrivo dei soccorsi.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) aveva inviato sul posto in codice rosso un'auto medica e l'ambulanza della Croce Garlaschese. I sanitari hanno rianimato e intubato Gargiulo, che poi con l'elisoccorso è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Le condizioni della 43enne erano apparse subito disperate e due giorni più tardi, nella mattinata di venerdì 15 dicembre, i medici hanno dovuto dichiarare il suo decesso.

I rilievi dell'incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale e dai carabinieri. Tra gli aspetti da definire anche la velocità con la quale la 35enne stava procedendo prima dello schianto. La sua posizione è ancora in fase di valutazione.