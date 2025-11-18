Auto si schianta contro un muretto e si ribalta: morta dopo una settimana la 26enne Elisa Dello Nigro

Elisa Dello Nigro è morta dopo una settimana di ricovero all’ospedale Sant’Anna di Como. La 26enne era nell’auto che, nella notte tra l’11 e il 12 novembre, si è ribaltata a Germignaga (Varese) dopo aver impattato con un muretto. Ancora grave il 23enne che era con lei.

Elisa Dello Nigro (foto da Facebook)

È morta dopo una settimana di ricovero in ospedale Elisa Dello Nigro, la ragazza di 26 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale nella notte tra martedì 11 e mercoledì 12 novembre a Germignaga (in provincia di Varese). Stando a quanto ricostruito, la giovane si trovava nell'auto che, dopo aver impattato contro un muretto, si è ribaltata più volte. All'arrivo dei soccorsi, Dello Nigro era distesa sull'asfalto, priva di conoscenza. Ricoverata con la massima urgenza, è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Ancora grave il 23enne che era con lei.

L'incidente si era verificato intorno alle una della notte del 12 novembre lungo via Roberto Stehli, a Germignaga. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Luino, che si sono occupati dei rilievi, una Peugeot che trasportava Dello Nigro e un ragazzo di 23 anni avrebbe urtato un muretto a lato della carreggiata e si è ribaltata più volte.

All'arrivo dei vigili del fuoco, Dello Nigro era riversa a terra, priva di conoscenza. La ragazza di Gavirate, infatti, sarebbe stata scaraventata fuori dall'abitacolo. Il 23enne, invece, era rimasto incastrato tra le lamiere dell'auto e l'airbag esploso, ed è stato estratto dai soccorritori. La 26enne era stata trasportata con la massima urgenza, con l'elisoccorso, nell'ospedale Sant'Anna di Como. Ricoverata in Terapia intensiva per quasi una settimana, è deceduta a causa delle ferite troppo gravi. Il ragazzo, invece, è ancora ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese.