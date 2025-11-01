Chi era Daniela Bratelli, la donna che ha perso la vita nell’incidente frontale in galleria a Sulzano

Daniela Bratelli è la 45enne che ieri, venerdì 31 ottobre, ha perso la vita in un incidente frontale che si è verificato nella galleria di Pianzole, all’altezza di Sulzano (Brescia). La donna – che viveva a Pompiano dove era consigliera comunale – si stava recando in montagna per trascorrere il fine settimana insieme alla famiglia.

Si chiamava Daniela Bratelli la donna di 45 anni che ieri pomeriggio, venerdì 31 ottobre, ha perso la vita in un incidente frontale che si è verificato nella galleria di Pianzole, all'altezza del territorio comunale di Sulzano (in provincia di Brescia). La donna – che viveva a Pompiano dove era consigliera comunale – si stava recando in montagna per trascorrere il fine settimana insieme alla famiglia.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 16:00 di ieri quando – per cause ancora in fase di accertamento – due auto si sono scontrate frontalmente all'interno della galleria Pianzole (Brescia) sulla Sp510. Nello schianto sono rimaste coinvolte 7 persone, tra cui tre minorenni di 13 e 14 anni.

La centrale operativa di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha inviato sul posto due ambulanze e due automediche in codice rosso e ha fatto decollare l'elisoccorso da Brescia. Una volta giunti sul posto, però, i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Daniela Bratelli, per la quale non c'era più nulla che si potesse fare. Le altre persone ferite sono state portate alla Poliambulanza di Brescia in codice giallo. Stando a quanto riferito, al momento del frontale la 45enne era al volante della sua Kia Soul in direzione Darfo e stava percorrendo la galleria Pianzole, dietro di lei su un'altra vettura il marito e il figlio di 15 anni.

Le forze dell'ordine che sono intervenute hanno svolto i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e così accertare tutte le responsabilità del caso.