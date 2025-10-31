Frontale tra due auto nella galleria Pianzole: ferite 7 persone, morta una donna di 45 anni

Sette persone sono rimaste coinvolte in un incidente frontale avvenuto nella galleria Pianzole a Sulzano (Brescia). Una donna è deceduta, mentre tre minorenni sono rimasti feriti.

Foto di repertorio

Due auto si sono scontrate frontalmente nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 ottobre, all'interno della galleria Pianzole, all'altezza del territorio comunale di Sulzano (in provincia di Brescia). Stando a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sette persone sono rimaste coinvolte nello schianto, tra cui tre minorenni di 13 e 14 anni. Una donna sarebbe deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Il traffico è stato bloccato per permettere alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi del caso e ai sanitari di prestare soccorso ai feriti.

L'incidente si è verificato intorno alle 16 del 31 ottobre all'interno della galleria Pianzole, lungo la strada provinciale 510 Sebina. Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze e due auto mediche con la massima urgenza e ha fatto decollare l'elisoccorso da Brescia.

Sarebbero rimaste coinvolte in tutto sette persone: tre sono minorenni,d'età compresa tra i 13 e i 14 anni, e tre uomini di 37, 40 e 45 anni. Una donna, che dalle prime informazioni avrebbe 45 anni, è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.

I vigili del fuoco di Brescia sono al lavoro per rimettere l'area in sicurezza. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale bresciana, che hanno dovuto bloccare il traffico.

Articolo in aggiornamento