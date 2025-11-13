Muore dopo uno schianto sulla tangenziale, la vittima è Claudio Messena: stava andando al lavoro

Claudio Messena, l’uomo di 63 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Sp11 tra Desenzano e Sirmione. Stava andando a lavoro quando ha perso il controllo del mezzo.

Si chiamava Claudio Messena, l'uomo di 63 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto sulla tangenziale Sp11 tra Desenzano e Sirmione. Stando a quanto appreso fino a questo momento, viaggiava in direzione Verona quando avrebbe preso il controllo del suo scooter e si sarebbe schiantato contro il guardrail all'uscita per San Martino e Lugana. Purtroppo sembrerebbe essere morto sul colpo.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18. Messena stava andando verso il ristorante in cui lavorava come cuoco quando è avvenuto l'incidente. Un automobilista di passaggio ha subito contattato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa di Rivoltella e un elicottero che è decollato da Brescia. Ma nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Desenzano.

Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica. Non sembrerebbero essere coinvolti altri veicoli.

Chi era Claudio Messena

L'uomo aveva 63 anni. Era originario di Mazzano, ma da diverso tempo viveva a Lonato. Lavorava come cuoco. L'uomo lascia due figli, Alessio e Giulia, e la moglie. I funerali si svolgeranno nella giornata di sabato 15 novembre 2025 nella chiesa parrocchiale di Molinetto di Mazzano. Domani invece si terrà una veglia funebre.