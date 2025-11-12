Perde il controllo dello scooter e si schianta contro il guardrail a Desenzano: morto 63enne

Un 63enne è morto a Desenzano (Brescia) dopo essersi schiantato con lo scooter contro il guardrail. La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 63enne è morto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 novembre, in seguito a un incidente stradale a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia). Per cause ancora in fase di accertamento, l'uomo avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo per schiantarsi contro il guardrail. All'arrivo dei soccorsi, il 63enne era già deceduto per le gravi lesioni riportate.

L'incidente si è verificato poco prima delle 18 del 12 novembre lungo la strada provinciale 11, nel territorio comunale di Desenzano del Garda. Con una dinamica ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, un 63enne avrebbe perso il controllo del suo motorino e si sarebbe schiantato contro il guardrail allo svincolo per San Martino della Battaglia, per poi finire sbalzato a terra.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto l'ambulanza e l'auto medica e ha fatto decollare l'elisoccorso da Brescia. I sanitari intervenuti, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 63enne, nonostante le tentate manovre di rianimazione. Al momento, non risulterebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente. I rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, mentre i vigili del fuoco di Brescia si sono occupati di rimettere l'area in sicurezza.