Incidente tra pullman e camion in A10, morta la guida turistica e docente Marina Chiarina

La 63enne è morta per le ferite riportate nell’incidente stradale tra pullman e camion sull’autostrada A10 avvenuto sabato scorso all’ingresso della galleria Terralba, nel tratto tra Arenzano e Varazze, in Liguria.

Non ce l’ha fatta Marina Chiarina, la guida turistica rimasta ferita in un spaventoso incidente stradale tra pullman e camion sull’autostrada A10 avvenuto sabato scorso all’ingresso della galleria Terralba, nel tratto tra Arenzano e Varazze, in Liguria. La 63enne è morta per le ferite riportate. Era seduta nei primi posti accanto all’autista del pullman in gita turistica quando poco dopo le 10 è avvenuto il terribile schianto tra i due mezzi che ha distrutto la parte anteriore destra del bus.

La donna, originaria del Tentino ma residente da tempo nel Bresciano, stava accompagnando un gruppo in gita da Brescia a Nizza. Nel violento impatto è rimasta incastrata tra le lamiere del pullman ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla e consegnarla alle cure dei sanitari del 118. Marina Chiarina era stata stabilizzata e intubata e quindi trasportata con l'elicottero in codice di massima gravità all'ospedale di San Martino di Genova.

Il luogo dell’incidente

Le condizioni della 63enne però fin dal primo momento erano apparse estremamente gravi ed era stata ricoverata in rianimazione. Fino all’ultimo si era sperato in un miglioramento ma nella notte tra sabato e domenica purtroppo la donna è deceduta senza mai più riprendere conoscenza.

Tantissimi i messaggi di cordoglio per Marina Chiarina, originaria di Rovereto ma da tempo residente a Lonato. La 63enne aveva lavorato come insegnante di italiano e di tedesco in un centro di formazione professionale di Brescia e poi in un istituto tecnico di Desenzano del Garda, ed era diventata una guida turistica assecondando la sua passione peri i viaggi e gestiva anche un B&B.

Sabato stava accompagnando proprio una comitiva di una cinquantina di persone per un tour di Nizza e della Costa Azzurra quando è avvenuta la tragedia. Sulla dinamica dell’incidente mortale è al lavoro la polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione il pullman avrebbe colpito il camion che aveva frenato bruscamente per l’immissione di una vettura in corsia in una zona dove sono in corso anche alcuni lavori stradali.