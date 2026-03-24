Schianto tra aereo e camion dei pompieri, hostess sbalzata a oltre 100 metri si salva: era ancora seduta

L’incredibile storia di Solange Tremblay, una delle hostess a bordo del volo Air Canada che si è schiantato contro un camion dei pompieri all’aeroporto LaGuardia di New York. Era seduta dietro i due piloti morti ed è stata sbalzata via: l’hanno trovata ancora legata al sedile ma viva.

Quando i soccorsi sono intervenuti in quell’inferno di lamiere dopo lo schianto in pista tra il volo Air Canada e un camion dei pompieri all'aeroporto LaGuardia di New York, lei era stata sbalzata a oltre un centinaio di metri dall’aereo ma era ancora seduta sul sedile e soprattutto viva. È l’incredibile storia di Solange Tremblay una delle hostess a bordo del volo AC8646 operato da Jazz Aviation che domenica si è scontrato con un mezzo di soccorso che aveva invaso la pista mentre il velivolo atterrava.

“È stato un vero miracolo, aveva un angelo custode che vegliava su di lei. Sarebbe potuta andare molto peggio” ha raccontato la figlia della donna al giornale canadese in lingua francese Tva News, rivelando: “Al momento dell'impatto, il suo sedile è stato sbalzato a oltre 100 metri dall'aereo. L'hanno trovata ancora legata al sedile”.

Al monetano dello schianto, l’assistente di volo infatti si trovava nella cabina di guida dell’aereo, quella più colpita dall’impatto, ed era seduta sui sedili immediatamente dietro quelli dei due piloti, allacciata alla cintura di sicurezza come prevedono i protocolli per la fase di atterraggio.

Nel terribile schianto per il comandante e il vice purtroppo non c’è stato nulla da fare: Antoine Forest e Mackenzie Gunther sono morti sul colpo. Nell’impatto invece Solange Tremblay ha attraversato l’abitacolo distrutto finendo in pista e riportando numerose fratture ma fortunatamente si è salvata. Secondo quanto dichiarato dalla figlia, è stata ricoverata e sarà operata a una gamba ma le sue ferite non la mettono in pericolo di vita.

Insieme a lei ferite altre 40 persone in seguito alla collisione del velivolo su cui viaggiavano 72 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. Di questi 39 erano bordo dell'aereo e due agenti dei vigili del fuoco aeroportuali che erano sul camion. La maggior parte di loro è stata successivamente dimessa senza grosse conseguenze.

"È stato come se l'aereo si fosse spezzato a metà” hanno raccontato alcuni testimoni. "Durante la discesa, abbiamo incontrato una forte turbolenza. Poi siamo atterrati in modo molto brusco. È stato come se l'aereo avesse sobbalzato e si è sentito il pilota tentare di frenare per evitare la collisione” hanno raccontato altri passeggeri del volo Air Canada, rivelando: “Un paio di secondi dopo c'è stato un fortissimo boato e tutti sono sobbalzati dai sedili”.

Nelle registrazioni delle comunicazioni del controllo del traffico aereo, si sente il personale che via radio dà il via libera al veicolo di emergenza per attraversare parte della pista 4 dove stava atterrando il volo, per poi tentare di fermarlo. "Stop, camion 1. Stop", dice il controllore mentre un latro tenta di deviare l'aereo in arrivo ma è tropo tardi per evitare la collisione. In un audio dei momenti successivi diffuso da LiveATC si sente un controllore che dopo l'impatto dice “Ho provato a contattare… prima stavamo gestendo un'emergenza. Ho sbagliato”.