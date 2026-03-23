Incidente New York, aereo si scontra con veicolo di servizio all’aeroporto LaGuardia: scalo chiuso, due morti

Un aereo Air Canada Express si è scontrato con un mezzo di servizio dei Vigili del fuoco durante l’atterraggio all’aeroporto di LaGuardia di New York: ci sono due vittime. Scalo temporaneamente chiuso, dirottati voli in arrivo.

L’aereo che si è scontrato con il camion dei Vigili del Fuoco.

È di due morti il bilancio della collisione tra un aereo della Air Canada in arrivo da Montreal e in fase di atterraggio e un camion dei Vigili del Fuoco sulla pista 4 dell'aeroporto LaGuardia di New York. Lo riferiscono alla Nbc due fonti a conoscenza delle indagini. Le vittime sono il pilota e il copilota, hanno precisato le fonti.

Il fatto ha provocato la temporanea chiusura dello scalo, secondo i dati del sito di monitoraggio Flightradar24. L'aereo, un CRJ-900 proveniente da Montreal e operato dalla compagnia regionale Jazz Aviation, avrebbe urtato il mezzo a una velocità di circa 39 chilometri orari.

Il velivolo coinvolto, attualmente prodotto da Mitsubishi, ha una capienza di circa 76 passeggeri. L'autorità statunitense per l'aviazione civile ha disposto la sospensione dei voli, definendo la situazione un'emergenza e indicando un'elevata probabilità di proroga della misura. La FAA ha dichiarato di aver avviato un'indagine sull'accaduto.

Diversi voli in arrivo sono stati dirottati verso altri aeroporti o sono rientrati al punto di partenza. Il Dipartimento dei vigili del fuoco di New York ha confermato di essere intervenuto per un incidente sulla pista che ha coinvolto un aereo e un veicolo, senza fornire ulteriori dettagli.

I vigili del fuoco di New York hanno dichiarato di essere intervenuti in seguito alla segnalazione di un incidente che ha coinvolto un aereo e un veicolo sulla pista dell'aeroporto intorno alle 23.38.

I video che circolano sui social media mostrano veicoli di emergenza che circondano l'aereo, la cui cabina di pilotaggio appare danneggiata.

Il contenuto delle registrazioni audio del controllo del traffico aereo relative all'incidente, diffuse dalla Cnn, hanno catturato i momenti che hanno preceduto la collisione tra l'aereo e il veicolo.

Nella registrazione un controllore del traffico aereo autorizza un camion operativo ad attraversare la pista. Pochi secondi dopo, il controllore ordina con urgenza al camion di fermarsi, prima di annunciare che si è verificata una collisione sul posto.

La natura dell'incidente non è stata specificata. L'autorità per la gestione delle emergenze di New York ha avvertito la popolazione di "aspettarsi cancellazioni, chiusure stradali, ritardi nel traffico e personale di emergenza" nei pressi del principale snodo dei trasporti nel distretto del Queens. "Utilizzate percorsi alternativi", ha raccomandato.