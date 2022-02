Brugherio, si schianta in moto contro un’auto mentre torna a casa dalla famiglia: muore un uomo di 43 anni Un uomo di 43 anni è morto in un incidente stradale mentre stava tornando a casa dalla famiglia dopo una giornata di lavoro: in sella alla sua moto si è scontrato contro un’auto. Inutili i tentativi di rianimarlo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Era in sella alla sua moto e stava ritornando a casa da sua moglie e dalla sua bambina quando all’incrocio tra viale Lombardia e via San Maurizio al Lambro, a Brugherio, in provincia di Monza, si è scontrato contro un'auto. Lo schianto è stato violentissimo: il motociclista, un uomo di 43 anni di Cassina de Pecchi, alle porte di Milano, è morto nella corsa disperata in ospedale.

Inutili i soccorsi

Stando alla prime informazioni, l'incidente è avvenuto nella serata di ieri martedì 8 febbraio. L'uomo non avrebbe potuto evitare lo schianto contro un suv Range Rover con alla guida una donna di 37 anni. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitati i medici e paramedici del 118 con due ambulanze e un’automedica. I sanitari hanno fatto di tutto per cercare di rianimare il 43enne. Purtroppo però non c'è stato nulla da fare: inutile anche la corsa disperata all'ospedale San Gerardo di Monza. Il motociclista non si è più svegliato. La donna invece è trasportata in ospedale in codice giallo: non è in pericolo di vita. Le cause di quanto accaduto restano ancora tutte da chiarire: sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri ora al lavoro per cercare di capire eventuali responsabilità.

Altro motociclista morto nello stesso giorno

Altro grave incidente ieri. A Cavernago (Bergamo) un'altro motociclista ha perso la vita anche lui in un incidente con un'auto. La vittima del tragico incidente è Roberto Erba, operaio di 56 anni alla Accuma di Ghisalba. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il 56enne è morto poco dopo l'arrivo dei medici del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi di rito. L'automobilista, una donna di 45 anni, ha raccontato di non aver visto l'uomo, ma di aver sentito solo l'urto contro l'auto. Nell'incidente, l'uomo è sbalzato contro il parabrezza mentre la moto è finita fuori strada.