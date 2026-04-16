Incidente mortale nella notte a Stezzano nella Bergamasca: perde la vita un uomo

Un uomo questa notte ha perso la vita dopo essere uscito di strada a Stezzano, nella Bergamasca. Inutili i soccorsi. È deceduto sul posto.

Incidente mortale nella notte a Stezzano, in provincia di Bergamo. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse, questa notte – a cavallo tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile – intorno alle 4.50 un uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è morto dopo essere uscito di strada, sulla Sp19, mentre si trovava alla guida del suo mezzo.

Ancora da chiarire ulteriori dettagli e la dinamica effettiva dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Purtroppo però per l'uomo non c'era già più niente da fare e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Articolo in aggiornamento