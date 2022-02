Incidente stradale a Cavernago, si scontra con un’auto mentre va a lavoro: Roberto Erba muore a 56 anni Roberto Erba è la vittima di 56 anni morta in un tragico incidente a Cavernago, in provincia di Bergamo: stava andando a lavoro con la moto quando si è scontrato con un’auto.

A cura di Ilaria Quattrone

Roberto Erba (Fonte: Facebook)

Stava andando a lavoro in moto quando si è scontrato con un'auto: è successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 febbraio, a Cavernago (Bergamo). La vittima del tragico incidente è Roberto Erba, operaio di 56 anni alla Accuma di Ghisalba. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: il 56enne è morto poco dopo l'arrivo dei medici del 118. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi di rito.

La 45enne ha raccontato di non aver visto l'uomo

L'incidente è avvenuto sulla strada statale 498 Soncinese intorno alle 14. Erba era in sella al suo Kymko 125 e si trovava a poco più di cinquecento metri dal luogo di lavoro. A un certo punto, all'incrocio con via Marconi, una 45enne ha imboccato la via Caravaggio. Agli investigatori ha raccontato di non aver visto l'uomo, ma di aver sentito solo l'urto contro l'auto. Nell'incidente, l'uomo è sbalzato contro il parabrezza mentre la moto è finita fuori strada.

I rilievi affidati alla polizia stradale di Treviglio

L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato i medici e i paramedici con un elisoccorso, che è partito da Bergamo, e un'auto medica del 118: nonostante i tentativi di rianimarlo, per il 56enne non c'è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Treviglio che hanno svolto tutti i rilievi per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. La salma è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Cavernago dove sarà poi riconsegnata ai parenti.