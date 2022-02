Cavernago, violento schianto tra auto e moto: muore un uomo di 56 anni Un uomo di 56 anni è morto dopo essere stato coinvolto in uno schianto tra auto e moto. Inutili i soccorsi: per l’uomo purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

A cura di Giorgia Venturini

Grave scontro tra un'auto e una moto oggi a Cavernago, in provincia di Bergamo. Qui i due mezzi si cono schiantati lungo la strada statale Soncinese poco prima le 14. Tutta la dinamica dell'incidente è ancora la vaglio delle forze dell'ordine: non è ancora chiaro infatti cosa sia accaduto e accertare eventuali responsabilità. Purtroppo nello schianto è rimasto vittima un uomo di 56 anni di Seriate.

Inutili i soccorsi

Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi ma nulla è servito a salvare la vita all'uomo. Paramedici e medici si sono precipitati in codice rosso sul luogo dell'incidente. Così come è stato allertato un elisoccorso, decollato da Bergamo, per cercare il trasporto rapido in ospedale. Le ferite però erano troppo gravi: i medici purtroppo non sono riusciti a salvare la vita all'uomo. Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di chiarire la dinamica dell'accaduto.

Altro grave incidente a Magnago

Nella stessa giornata di oggi martedì 8 febbraio un uomo di 75 è stato soccorso in arresto cardiaco dopo essere stato vittima di un incidente. Stando alle prime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, il grave incidente si è verificato verso le 8: il 75enne era alla guida della sua auto quando si trovava in via Sardegna a Magnago, paese alle porte di Milano. Tra l'ipotesi più credibile quella che l'uomo fosse stato colpito da un malore improvviso, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un ostacolo stradale. All'arrivo dei medici e paramedici in automedica e ambulanza il 75enme era già in arresto cardiaco: su di lui sono state praticate le manovre di rianimazione. Poi il trasporto in codice rosso all'ospedale: qui lotta tra la vita e la morte.