Brescia, una persona trovata morta nella sua villa: scattano le indagini Una persona, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stata trovata morta e in una chiazza di sangue nella sua villa a Brescia. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che la scientifica.

A cura di Giorgia Venturini

Tragica scoperta questa mattina in una delle ville di via Ambra d'Oro a Brescia. Una persona, la cui identità non è ancora nota, è stata trovata morta all'interno della sua abitazione. Cosa sia accaduto è ancora tutto da scoprire: per il momento gli investigatori non stanno escludendo nessuna pista investigativa.

Sul posto anche la scientifica

Dalle prime informazioni riportate su Brescia Today, risulta che la vittima, le cui generalità non sono ancora rese note, sia stata trovata in un bagno di sangue. Per questo l'ipotesi di una violenza come base della morte: tre le ipotesi anche quella di una rapina finita male. Intanto sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile di Brescia insieme ai colleghi delle scientifica. Nelle prossime ore si cercherà di capire quanto accaduto. Subito dopo il ritrovamento sono stati sentiti i vicini e i parenti in attesa che la Procura dia il via libera per l'autopsia.

Uomo trovato morto nella sua casa a Milano

Solo qualche giorno fa a Corvetto, quartiere di Milano, un uomo è stato trovato morto in una casa di via Marco D'Agrate. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, tutto è successo nella mattinata di ieri, 19 febbraio, quando i poliziotti sono arrivati nell'abitazione dopo la segnalazione di una violenta discussione all'interno dell'abitazione, segnalata dai vicini preoccupati. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato già l'uomo morto con ferite da arme da taglio al braccio e al torace. Inutili tutti gli sforzi degli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Poche ore dopo è stato fermato il killer, si tratta di un ragazzo di 27 anni cittadino marocchino con precedenti penali accusato di omicidio volontario.