Incidente stradale a Odolo, si schianta contro il guardrail: morto un uomo di 59 anni Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 febbraio, a Edolo (Brescia) un uomo di 59 anni è morto dopo un incidente: si è schiantato con la sua auto contro un guardrail.

A cura di Ilaria Quattrone

Tragico incidente a Odolo, comune in provincia di Brescia. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 febbraio, un uomo è infatti morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro il guardrail. Per il momento non è chiaro cosa possa aver causato l'incidente. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

L'auto, dopo l'impatto con il guardrail, si è ribaltata

Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto lungo la circonvallazione intorno alle 15. La vittima è un uomo di 59 anni che risiede al Villaggio Pralpino (Brescia), ma sarebbe originario del Trentino Alto Adige. Forse a causare l'incidente sarebbe stato un malore, ma serviranno ulteriori indagini per comprendere cosa sia avvenuto. Secondo alcune testimonianze l'impatto con il guardrail è stato talmente violento che l'auto ha fatto un testacoda e poi si è ribaltata. Alcuni automobilisti si sono fermati per fornire assistenza e hanno chiamato immediatamente i soccorsi.

Il 59enne era uscito da solo dall'abitacolo

I presenti hanno poi raccontato che il 59enne sarebbe riuscito a uscire dall'abitacolo per poi accasciarsi al suolo. Il personale sanitario, intervenuto con un'ambulanza e anche l'elisoccorso, ha praticato il massaggio cardiaco, ma invano: poco dopo è stato infatti dichiarato il decesso. Oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Salò per consentire tutte le operazioni di sicurezza e rimuovere il veicolo dalla carreggiata.