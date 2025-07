Morto in un incidente in scooter il sindaco di Mortara: Ettore Gerosa aveva 70 anni

Ettore Gerosa, sindaco di Mortara (Pavia), ha perso la vita in un incidente stradale nel pressi di Ottobiano (Pavia). Secondo i primi accertamenti, l’uomo sarebbe uscito di strada con il proprio scooter finendo in una chiusa 300 metri più a valle. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare la salma.

Ettore Gerosa, sindaco di Mortara (Pavia)

Nel corso del pomeriggio di ieri, venerdì 11 luglio, Ettore Gerosa, sindaco di Mortara, un comune in provincia di Pavia, ha perso la vita in un incidente stradale nel pressi di Ottobiano (Pavia). Secondo i primi accertamenti, l'uomo sarebbe uscito di strada con il proprio scooter finendo in una chiusa 300 metri più a valle. Sul posto i vigili del fuoco per recuperare la salma.

L'uomo aveva 70 anni, era un chirurgo in pensione ed esponente di Fratelli d'Italia. Gerosa era stato eletto per il primo mandato ancora nel giugno 2022, vincendo il ballottaggio contro Luigi Tarantola (Lega) con il 75% dei voti. Guidava una giunta composta da Fratelli d'Italia e la civica Viviamo Mortara, dalla quale in seguito alcuni consiglieri si sono staccati per aderire a Lombardia Ideale. L'amministrazione sarà ora retta dalla vice Laura Gardella fino a nuove elezioni.

L'incidente in scooter

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente in cui ha perso la vita il sindaco di Mortara si sarebbe verificato nei pressi di Ottobiano, sulla provinciale 16 verso San Giorgio Lomellina. In particolare, il 70enne avrebbe perso il controllo del suo scooter all'altezza di una curva e sarebbe così finito fuori strada dentro un fosso 300 metri più a valle. L'allarme è stato lanciato da un automobilista intorno alle ore 19:10, ma l'incidente potrebbe risalire anche a qualche tempo prima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per recuperare la salma.