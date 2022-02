Uomo trovato morto in casa in via Marco D’Agrate 21, fermato il presunto assassino È stato fermato il presunto killer dell’uomo trovato morto in una casa di via Marco D’Agrate 21, al Corvetto. Si tratta di un ragazzo di 27 anni cittadino marocchino con precedenti penali accusato di omicidio volontario.

Uomo trovato morto in casa, fermato il presunto killer

Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, tutto è successo nella mattinata di ieri, 19 febbraio, quando i poliziotti sono arrivati nell'abitazione dopo la segnalazione di una violenta discussione all'interno dell'abitazione, segnalata dai vicini preoccupati. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato già l'uomo morto con ferite da arme da taglio al braccio e al torace. Inutili tutti gli sforzi degli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Con la vittima, sono state trovate due ragazze e un uomo, portati in Questura per essere ascoltati. In serata, il fermo del 27enne su richiesta del pubblico ministero Francesco De Tommasi. Nelle prossime ore gli inquirenti e i poliziotti della Mobile, guidati da Marco Calì, proseguiranno le indagini per identificare la vittima e procedere alla ricostruzione di quanto accaduto. Gli agenti dovranno poi capire perché l'uomo ucciso si trovasse in quella casa che non è segnalata come sua residenza. Nel frattempo, ascoltati dagli investigatori, i vicini hanno raccontato di diversi episodi di violenze e discussioni all'interno dell'abitazione in cui si è consumato l'omicidio.