Ucciso a coltellate in casa al Corvetto: 3 interrogati in Questura, tra loro donna incinta Tre persone, tra cui una donna incinta, sono state interrogate in Questura per l’omicidio del nordafricano ucciso a coltellate stamattina in un’abitazione di Corvetto, a Milano.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Tre persone, due uomini e una donna incinta, sono state a lungo ascoltate in Questura per fare luce sull'omicidio del nordafricano ucciso a coltellate stamattina in un'abitazione del quartiere di Corvetto, a Milano. Tra loro anche il sospettato, un giovane che all'arrivo dei poliziotti aveva i vestiti sporchi di sangue; l'assassinio sarebbe l'epilogo di una violenta lite nata probabilmente per motivi economici.

L'identità della vittima non è ancora stata accertata, non aveva documenti con sé e gli investigatori della Squadra Mobile stanno aspettando l'esito degli esami sulle impronte digitali. L'uomo era già morto quando sono arrivati i poliziotti e i sanitari del 118 che hanno tentato il possibile per rianimarlo. Gli agenti hanno appurato che al momento dell'aggressione erano presenti in casa le tre persone la cui posizione è adesso al vaglio del pm Francesco De Tommasi.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti l'uomo si sarebbe presentato nell'appartamento del quarto piano al civico 21 di via Marco d'Agrate, dove vivono in affitto i tre, marocchini tra i 20 e i 30 anni, e sarebbe nata una feroce discussione, che sarebbe subito degenerata quando uno degli altri due uomini avrebbe impugnato un coltello. Il litigio sarebbe scoppiato per motivi economici, ma anche su questo aspetto sono in corso ulteriori accertamenti. La vittima sarebbe stata colpita da due fendenti, uno al braccio e l'altro al costato; questa seconda coltellata si sarebbe rivelata fatale. La confusione ha messo in allarme gli altri residenti dello stabile e qualcuno dei vicini ha allertato le forze dell'ordine e i sanitari.