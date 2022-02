Omicidio al Corvetto: uomo ucciso a coltellate in casa al culmine di un litigio Un uomo è stato accoltellato in casa al culmine di un litigio ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi: in casa sono state trovate diverse persone, tra cui una con i vestiti sporchi di sangue. La polizia sta facendo accertamenti su quest’ultimo soggetto per capire se sia l’autore dell’omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo è stato accoltellato in casa al culmine di un litigio: è quanto accaduto nella giornata di oggi, sabato 19 febbraio, a Milano. Non è ancora chiaro chi possa essere il responsabile. Stando a quanto riferito dalla Questura a Fanpage.it, gli agenti della Squadra Mobile si trovano ancora sul posto per cercare di ricostruire la dinamica. Stanno inoltre svolgendo tutti gli approfondimenti del caso su un altro uomo che, al momento dell'arrivo dei soccorsi, si trovava in casa con una decina di altre persone.

Trovato un uomo con i vestiti sporchi di sangue

Quest'uomo è stato trovato con i vestiti sporchi di sangue: gli investigatori, come confermato a Fanpage.it, stanno quindi facendo luce sulla sua posizione e cercando di capire se sia lui l'autore di questo efferato gesto. Per il momento, le informazioni sono frammentarie e non è chiaro se si tratti o meno del coinquilino. L'omicidio è avvenuto al civico 21 di via Marco D'Agrate nel quartiere di Corvetto. I vicini di casa hanno chiamato le forze dell'ordine attorno alle 7.30 quando hanno sentito le urla dell'uomo.

L'uomo è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi

Al loro arrivo, la vittima era ancora viva: aveva due ferite da arma da taglio. I medici e i paramedici del 118 hanno provato a rianimarlo, ma invano. L'uomo è morto poco dopo il loro arrivo. I poliziotti non sono riusciti a risalire alla sua identità perché è stato trovato privo di documenti. In attesa di capire la posizione dell'uomo con i vestiti sporchi di sangue, i poliziotti stanno ascoltando tutti i vicini e le numerose persone che si trovavano nell'appartamento.