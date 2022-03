Botte ai rapinatori che avevano arrestato: assolti i poliziotti ripresi in un video pubblicato da Fanpage Sono stati assolti i poliziotti che erano stati ripresi in un video, pubblicato da Fanpage.it, mentre picchiavano due rapinatori che avevano appena arrestato a Milano: l’episodio risale a settembre 2020.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati assolti i due agenti della polizia di Stato che erano stati accusati di lesioni aggravate durante l'arresto di due rapinatori avvenuto nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2020. L'inchiesta era nata dopo la pubblicazione di un video da parte di Fanpage.it. Nelle immagini si vedevano alcuni poliziotti che picchiavano un uomo dopo averlo inseguito. Nelle immagini si vedeva un poliziotto che dava quattro calci in testa a uno dei rapinatori che era già stato fermato mentre l'altro veniva schiaffeggiato da un altro agente.

La richiesta della Procura di Milano

La Procura di Milano aveva chiesto una condanna per lesioni e una assoluzione: la giudice dell'udienza preliminare, Alessandra Di Fazio, ha accolto la richiesta di assoluzione e ha deciso per il proscioglimento nei confronti dell'altra persona accusata. In questo caso, ha infatti dichiarato il "non luogo a procedere": è stata esclusa la circostanza aggravante data da motivi futili.

Cos'è successo quella notte

I due rapinatori erano stati arrestati nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2020: sul posto erano intervenuti i poliziotti della Questura di Milano che avevano sorpreso i due mentre cercavano di forzare la saracinesca di una gioielleria di via Marghera. I due rapinatori erano due uomini di 46 e 44 anni. In quell'occasione erano riusciti a fuggire in sella a uno scooter: avevano così dato inizio a un inseguimento terminato poi in via Giotto. Da lì era nata poi una colluttazione e l'arresto. Per la rapina, i due sono stati condannati: uno a tre anni con rito abbreviato mentre l'altro a sei anni con rito ordinario.