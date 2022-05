Bimbi ustionati durante le prove della recita: l’incidente sarebbe stato causato da una bombola L’incidente che ha coinvolto cinque bambini e tre adulti di una scuola d’infanzia a Osio Sopra (Bergamo) sarebbe stato causato, stando a quanto apprende Fanpage.it, dal malfunzionamento di una bombola.

A cura di Ilaria Quattrone

La scuola dove si è verificato l’incidente (Fonte: Fanpage.it)

Sarebbe stato il malfunzionamento di una bombola, la causa dell'incidente che ha interessato cinque bambini e tre adulti nella scuola d'infanzia di Osio Sopra, comune in provincia di Bergamo. I piccoli sono rimasti ustionati durante le prove di una recita: in base a quanto rivelato a Fanpage.it, sembrerebbe che per riscaldare dei marshmallow qualcuno avrebbe provato ad accenderla, ma senza alcun esito. All'ennesimo tentativo, la bombola si sarebbe accesa tutto d'un colpo.

La folata di vento che avrebbe alzato le fiamme

Una folata di vento, apprende sempre Fanpage.it, avrebbe poi fatto sì che le fiamme colpissero i bimbi e i tre adulti: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 con cinque ambulanze e due elicotteri. Due bambini di quattro anni (maschio e femmina) sono in gravi condizioni e sono stati trasferiti in elicottero in codice rosso all'ospedale Buzzi e Niguarda di Milano. Gli altri tre bambini (tre, cinque e sei anni) si trovano invece al Papa Giovanni XXIII di Bergamo con ustioni lievi. Infine i tre adulti si trovano al Policlinico San Marco di Zingonia anche loro con sintomi da intossicazione.

La Procura di Bergamo ha aperto un'indagine

I carabinieri di Treviglio – coordinati dalla Procura di Bergamo – stanno svolgendo tutte le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Presente sul luogo anche il primo cittadino che, in base a quanto ha spiegato a Fanpage.it, esprime vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte in questo incidente. Il primo cittadino non si è espresso sulla dinamica, rimandando alle indagini che gli inquirenti stanno svolgendo.